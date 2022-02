Automobilindustrie : Volkswagen will mit Porsche an die Börse

Am Dienstag gab der Volkswagen-Konzern bekannt, dass Gespräche über den Börsengang der Porsche AG geführt werden. Eine Entscheidung steht noch aus.

Der Volkswagen-Konzern will mit Porsche an die Börse.

Volkswagen will den zum Konzern gehörenden Sportwagenhersteller Porsche an die Börse bringen. VW und sein grösster Anteilseigner, die bereits börsennotierte Porsche Automobil Holding SE, seien in «fortgeschrittenen Gesprächen über einen möglichen Börsengang» von Porsche, hiess es am Dienstag in einer Pflichtmitteilung beider Unternehmen. Beide Seiten hätten eine Eckpunktevereinbarung verhandelt, «die die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines möglichen Börsengangs» bilden soll.