Xiaomi 11T – Handy mit Laderekord im Test

Display? Liebe auf den zweiten Blick!

Dass es sich hier um kein komplettes Highend-Gerät handelt, zeigt äusserlich vor allem der Bildschirm. Der ist nämlich nicht nur zum Metallrahmen hin eben ausgefallen, sondern lässt auch die von Werk an angebrachte Sicherheitsschicht am Display deutlich mit den Fingerkuppen erspüren und zeigt ausserdem sichtbar einen schmalen, schwarzen Bildschirmrand. Mittig oben am Display gibt es ein Selfie-Cam-Punchhole. Der Display-Look weist deutlich auf ein Mittelklasse-Smartphone hin, im Inneren hat der Bildschirm aber dennoch einige Flaggschiff-Eindrücke zu bieten.

Ab wie eine Rakete

Der Akku ist mit 5000 Milliamperestunden gross ausgefallen und hält das Smartphone bei durchschnittlicher Nutzung rund 1,5 Tage in Betrieb. Muss es dann an die Steckdose, geht es ab wie eine Rakete: Per 120-Watt-USB-C-Ladegerät schiesst der leere Batteriebalken in nur 19 Minuten von 0 auf 100! Xiaomi selbst erklärt, eine volle Ladung soll unter Idealbedingungen gar in nur 17 Minuten möglich sein. So oder so, die Ladezeit übertrifft alles, was wir in bisherigen Handy-Tests erlebt haben und ist eine echte Überraschung.