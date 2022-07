Ostschweiz: Wohnhaus steht in Vollbrand – riesige Rauchsäule über Herisau

In Herisau ist am Samstagmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen.

Bilder von News-Scouts, die kurz nach 7.30 Uhr aufgenommen wurden, zeigen eine weithin sichtbare Rauchsäule über dem Hauptort des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Das betroffene Haus befindet sich an der Kreuzung St. Gallerstrasse Gossauerstrasse, laut der Kapo Appenzell Ausserrhoden handle es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Mehrfamilienhaus.