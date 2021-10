Aufnahmestopp bei den Tierheimen – Volle Heime, weil vor der Anschaffung der Tiere nicht weit gedacht wurde

Oder auch das Tierheim Burg in Schwyz.

Tierheime werden nun mit Anfragen überhäuft. So beispielsweise das Tierheim Paradiesli in Nidwalden.

Tierheim an der Ron

Während des Shutdowns haben sich viele, ohne sich grosse Gedanken darüber zu machen, entschieden, sich ein Haustier zuzulegen. Gründe dafür waren der Einsamkeit zu entkommen, die Langeweile zu überbrücken oder die Sicherheit, dass man mit einem Hund ins Freie gehen darf. Durch die eingeführten Lockerungen kamen aber mit dem Alltag auch wieder die Verpflichtungen und das frühere Freizeitvergnügen zurück. Und jetzt beginnt für den neuen vierbeinigen Freund eine traurige Zeit, weil er zur Last geworden ist und viele Neutierhalter sich von ihm entledigen möchten. Die Lösung: Das Tierheim darf diese Misere nun ausbaden.

So verzeichnet etwa das Tierheim Paradiesli in Nidwalden einen vermehrten Zuwachs von Anfragen: «Wir werden etwa seit einem Monat mit solchen Anliegen überhäuft. Es waren so viele, dass wir nur noch Tiere aus Nid- und Obwalden aufnehmen können und für andere Kantone eine Warteliste erstellen mussten», sagt Tierpflegerin Flavia Purtschert.