Österreich : Volle Intensivstationen – Mädchen (4) muss auf Herz-OP warten

Österreichs Spitäler sind im Kampf um die Corona-Pandemie überlastet. Geplante Operationen müssen abgesagt werden.

Seit dem 22. November gilt in Österreich ein harter Lockdown.

Ein vierjähriges Mädchen muss in Österreich auf eine Herzoperation warten. (Symbolbild)

Der Fall der vierjährigen Johanna sorgt in Österreich für Aufsehen.

Die Familie von Sabrina Dohr aus dem Kärntner Lavanttal ist in Sorge um ihre kleine Tochter Johanna (4). Das Mädchen, das mit einem Herzfehler geboren wurde, wartet in Österreich auf eine dringende Herz-Operation.

Es wäre bereits die dritte Operation für Johanna, angesetzt war sie für die kommenden Tage am Kepler-Klinikum in Linz. Doch wie ihre Mutter nun im Ö1-Morgenjournal berichtet, wurde der dringende Eingriff auf mindestens Mitte Februar 2022 verschoben. Grund: keine freien Intensivbetten. Wegen Corona-Patienten ist der Spital voll.

Kind werde schnell müde

«Ich habe gedacht, mir reisst es den Boden unter den Füssen weg», sagt Sabrina Dohr zu Ö1. «Sie ist jetzt in einem Alter, in dem sie das mitkriegt. Sie versteht das, was da passiert. Sie fragt nach, sie hat Angst.» Die Zeit läuft der Familie davon, wie die Zeitung «Heute» schreibt.