Energieknappheit : Volle Speicher und fallende Gaspreise – kommen wir locker durch den Winter?

Die Gasspeicher sind voll, der Winter kann kommen. Auch am Markt normalisieren sich die Preise für Gas wieder. Doch für eine Entwarnung ist es laut Experten noch zu früh.

Darum gehts In Europa ist die Unsicherheit vor dem kommenden Winter gross.

Nachdem der Gaspreis in die Höhe geschossen war, hat er zuletzt markant nachgegeben.

Wie lange das aber so bleibt, und ob es einen «gemütlichen» Winter gibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

In Europa geht die Angst um, dass wir im Winter frieren müssen, gar Firmen den Betrieb einstellen müssen, wenn Putin den Gashahn abdreht. Doch jetzt zeichnet sich aus mehreren Gründen Entspannung ab.

Volle Speicher

Erstens sind die Gasspeicher in Europa schon fast randvoll. In Deutschland etwa sind sie laut der Bundesnetzagentur zu 92 Prozent gefüllt. Bis Ende Oktober sollen sie bis 95 Prozent voll sein. Das liegt klar über dem langjährigen Durchschnitt. In Frankreich sind die Speicher komplett voll. Das Nachbarland ist weniger abhängig von Putin, weil es mittels Schifffahrt viel Flüssiggas aus Katar, Australien und den USA importiert.

Frankreich springt in die Bresche

War die Schweiz vorher noch von russischem Gas abhängig, welches via Deutschland in die Schweiz gelangte, sieht es nun ein wenig anders aus. Seit Juli konnten wir viel mehr Gas aus Frankreich importieren, wie die Zeitungen von Tamedia schreiben. «Ich kann bestätigen, dass in jüngster Zeit mehr Gas aus Frankreich als aus Deutschland in die Schweiz geliefert wurde», sagt ein Sprecher des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Vor allem auch der günstige Preis macht die Einfuhr von Gas aus Frankreich für die Schweiz lukrativ. Pro Megawattstunde kostet es 92 Euro. Im Vergleich zu Deutschland: Dort kostet es rund 100 Euro pro Megawattstunde.

Fallende Preise

Die Entspannung lässt sich auch an den Gaspreisen ablesen. Das europäische Erdgas ist markant günstiger geworden. So erreichte der Terminkontrakt für niederländisches Erdgas, der als Benchmark in Europa gilt, den niedrigsten Stand seit Mitte Juni. Ende August hatte die Megawattstunde noch gegen 350 Euro gekostet, inzwischen hat sich der Preis beinahe halbiert.

«Entwarnung kann man noch nicht geben»

Für eine Entwarnung ist es dennoch zu früh. René Baggenstos, Geschäftsführer des Luzerner Energieberatungsunternehmens Enerprice sagt jedoch gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass es noch viele Unsicherheitsfaktoren gebe.

Auch Faktoren, die nicht beeinflusst werden können, wie etwa das Wetter. Gibt es einen milden oder einen kalten Winter? Kommt es im März noch einmal zu einem Wintereinbruch, dann, wenn die Gasspeicher schon fast leer sind? Ein weiterer Faktor könnte auch der Kriegsverlauf in der Ukraine sein. Wie reagiert Putin? Wird er weiterhin Gas nach Europa liefern? René Baggenstos von Enerprice darum: «Entwarnung kann man noch nicht geben, es ist noch zu früh.»

