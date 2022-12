«Unser Eindruck ist, dass die Infektwelle dieses Jahr früher als sonst, nämlich bereits im September, begonnen hat und die Kinder sich nicht so schnell von den Infekten erholen», sagt Sara Straub, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Standortleiterin des Kinderarzthauses in Zürich-Stadelhofen.

Die Schweizer Kinderspitäler verzeichnen laut der Pädiatrie Schweiz derzeit Rekordzahlen an Hospitalisationen.

Rekordzahlen bei Spitalbehandlungen, Kinderärzte am Anschlag und Hamsterkäufe in Apotheken: Laut der Pädiatrie Schweiz erleben wir seit diesem Herbst eine ungewöhnlich frühe und starke RSV-Saison. « Die Versorgungssituation ist angespannt», heisst es etwa beim Spitalzentrum Biel auf Anfrage. Das Kinderspital des Luzerner Kantonsspitals sucht mittlerweile mit einem öffentlichen Aufruf zusätzliche Pflegefachpersonen, die kurzfristig einspringen.

Infektwelle hat dieses Jahr früher begonnen

Laut Christoph Berger, Chefarzt der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich, ist die Situation anders als in den zwei vorangegangenen Jahren. Im Vergleich zu der Wintersaison vor der Pandemie handle es sich um eine sehr grosse saisonale Welle bei Kindern. Aufgrund des jungen Alters und der kleinen und engen Atemwege seien Kleinkinder von diesen Atemwegsinfektionen mehr und schwerer betroffen und müssten häufiger hospitalisiert werden.

Kinder seien generell anfälliger gegenüber Erkältungskrankheiten, da sie beim Spielen einen engen Kontakt zeigen und so die Tröpfcheninfektionen schnell übertragen.