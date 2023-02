Rio de Janeiro : Brasilien will diese tickende Giftbombe im Atlantik versenken

Brasilien will einen verseuchten Flugzeugträger im Meer versenken.

Das brasilianische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass man in Zusammenarbeit mit der brasilianischen Marine den alten Flugzeugträger «Foch» im Atlantik versenken will. Wegen der «Abschlepp-Risiken» und der «schlechten Schwimmfähigkeit» des Schiffsrumpfes bestehe darin die einzige Möglichkeit, das einstige Vorzeige-Schiff der französischen Marine loszuwerden.