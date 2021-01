Tatsächlich räumt die ETH ein, dass in zwei Fällen das Schutzkonzept ungenügend umgesetzt wurde, wie der «Blick» schreibt. Am Montag seien irrtümlicherweise zu viele Studenten in einen zu kleinen Raum geführt worden, obwohl es in einem grösseren Raum noch Platz gegeben hätte. «Das war ein bedauerliches Versehen und der ausserordentlichen Situation geschuldet, denn keine Prüfung würde bei einer solchen Belegung durchgeführt», heisst es seitens ETH. Mindestabstand und Maskenpflicht seien jedoch eingehalten worden.