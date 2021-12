Lip Lift Trick: Lippen natürlich grösser schminken

Was ist ein Lip Lift?

Anders als bei Lip Fillern wird beim Lifting ein operativer Eingriff durchgeführt, bei dem mit Schnitten am Nasenrand erreicht wird, dass die Oberlippe dauerhaft höher «rutscht» – der Abstand zwischen Lippen und Nase wird verkleinert. So soll ein jugendlicherer und vollerer Look entstehen, der natürlicher wirkt als aufgespritzte Lippen.