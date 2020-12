Vollgas-Junkies auf zwei und vier Rädern

Die besten Freundschaften beginnen oft an einer Bar. So war es auch bei Jörg Bergmeister, 44, und Karl Platt, 42. Bergmeister war 2007 mit Porsche gerade im Trainingslager auf Zypern, Platt zeitgleich mit der Mountainbike-Nationalmannschaft im selben Hotel. Und wie es sich so ergab, kamen beide abends in der Hotelbar ins Gespräch und merkten, dass sie dieselben Leidenschaften für Bikes, Porsche und Geschwindigkeit teilen. Während Bergmeister in seiner Freizeit zum Ausgleich gerne Rad fährt, ist Platt ein grosser Autofan und geht mit seinem Porsche 911 GT3 oft auf die Nürburgring Nordschleife. In all den Jahren hielten sie stets Kontakt, trafen sich regelmässig. Zusammen Auto gefahren sind sie schon oft, Bike aber noch nie. Bis jetzt.

Vom 24-Stunden-Rennen direkt aufs Bike

Schuld daran ist unter anderem der typische Terminkalender von Profisportlern. Sowohl Bergmeister als auch Platt sind in Zeiten vor Corona so viele Tage pro Jahr auf der ganzen Welt unterwegs, dass sich eine gemeinsame Ausfahrt auf dem Bike bisher nicht ergab. Und auch diesmal hatte Bergmeister wohl nicht damit gerechnet, direkt vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auf zwei Räder zu wechseln. Spontan musste er am Wochenende vor diesem Treffen nämlich nochmals ins Lenkrad greifen, weil die vorgesehenen Fahrer in Quarantäne mussten.

Im Porsche 911 den Berg hoch

Eigentlich arbeitet er inzwischen in der Entwicklung neuer Strassenmodelle von Porsche, testet und feilt unter an der Abstimmung des neuen Porsche 911 GT3, der Anfang 2021 auf den Markt kommt. Dieser stand uns zwar für eine erste Probefahrt noch nicht zur Verfügung. Dafür der aktuelle Porsche 911, Porsche 911 Turbo und Porsche 911 Targa. Und so düsen wir damit seine Hausstrecke in der Pfalz den Berg hoch, während er erzählt, was ihn an beiden Sportarten fasziniert: «Ich liebe es, mich nach dem Autofahren auszupowern. Oft fahre ich pro Woche 500 Kilometer auf dem Rad. Dabei kann ich alles andere ausblenden.»

Karl Platt (l.) und Jörg Bergmeister (r.) teilen die gleiche Leidenschaft. Porsche Beide lieben Bikes und Porsche. Porsche Karl Platt ist einer der erfolgreichsten Mountainbiker aller Zeiten. Er gewann fünf Mal das Cape Epic. Porsche

Mit Elektro-Power durch den Wald

Szenenwechsel: Nach dem Mittag geht’s auf dem neuen Sonic Evo Ens 2 von Bulls auf einen Trail in den Wald von Karl Platts Hausberg Kalmits, den wir eben noch mit über 600 PS hochgedüst sind. Ganz soviel Leistung hat das Performance-Mountainbike natürlich nicht. Immerhin 85 Newtonmeter und 750 Wh sorgen aber dafür, dass auch Hobby-Bikern bergauf nicht sofort die Puste ausgeht. Mit ein Verdienst von Platt: Ähnlich wie Bergmeister hat auch er die Weichen für seine Zukunft bereits gestellt, ist heute Markenbotschafter von Bulls und lässt sein Know-how in die Entwicklung neuer Mountainbikes einfliessen.

Das Porsche-Bike gibts ab 2021

Dabei kommt ihm sein Hobby und Faszination für den Motorsport ebenfalls zugute. Den Nürburgring beispielsweise kennt der passionierte Porsche-GT3-Fahrer inzwischen wie aus dem Effeff, hat in all den Jahren unzählige Lehrgänge absolviert und die Nordschleife (Bridge-to-Gantry) schon in weniger als 7:30 Minuten gefahren. «Man muss sich zu 100 Prozent konzentrieren, eine Vielzahl von Informationen in Sekundenbruchteilen verarbeiten, die ideale Linie fahren und die richtigen Bremspunkte treffen», zieht Platt Parallelen zum Mountainbiken.