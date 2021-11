Migranten an polnischer Grenze – «Vollkommen inakzeptabel» – Merkel bittet Putin um Eingreifen

Nach den gewaltsamen Zusammenstössen an der polnisch-belarussischen Grenze haben mehrere Hundert Migranten und Migrantinnen die Nacht bei eisigen Temperaturen im Freien verbracht. Die polnische Polizei veröffentlichte am frühen Dienstag ein Video von einer Gruppe Migranten hinter dem Stacheldraht auf der belarussischen Seite der Grenze. In den Aufnahmen waren Zelte und Lagerfeuer zu sehen, während die polnische Polizei über Lautsprecher warnte, dass ein Grenzübertritt nach Polen nur über die offiziellen Grenzübergänge erlaubt sei. Der nächstgelegene Grenzübergang in Kuznica im Nordosten des Landes war am Dienstag allerdings geschlossen.