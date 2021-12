St. Gallen : «Vollpfosten-Idee» – Anwohner nervt sich über Sicherheitsmassnahmen

In der Lehnstrasse in St. Gallen wurden kürzlich Pfosten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit installiert. Sehr zum Verdruss eines Anwohners – das Kreuzen in der Lehnstrasse sei ohnehin schon praktisch unmöglich gewesen, behauptet er.