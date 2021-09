Afghanistan : Vollverschleierte Frauen demonstrieren in Kabul für die Taliban

Etwa 300 Frauen zogen in schwarzen Niqabs mit Plakaten, auch in englischer Sprache, durch die Stadt und bekannten sich zur rigiden Politik der Taliban.

In Afghanistans Hauptstadt Kabul haben Hunderte Frauen bei einer Demonstration ihre Unterstützung für die Regierung der militant-islamistischen Taliban ausgedrückt. Sie zogen am Samstag über das Gelände einer Universität und versammelten sich dann in einem Hörsaal, wie in Videos zu sehen ist. Auf Bannern, die sie mit sich trugen, stand: «Wir sind mit der islamischen Einstellung und dem Verhalten der Mudschaheddin zufrieden.» Die Frauen waren praktisch von Kopf bis Fuss schwarz verschleiert.