Volvo EM90: Luxuriöser Riesen-Van exklusiv für China

In China lässt man sich gern chauffieren, immer häufiger auch in Luxusvans. Diesem Trend folgt nun auch Volvo mit dem EM90.

Auf den Strassen chinesischer Metropolen ist neuerdings eine neue Fahrzeugspezies unterwegs: riesige Luxusvans. Modelle wie Lexus LM, Denzo D9 oder Zeekr 009 mit First-Class-Liegesitzen und neuester Kommunikationstechnik sollen betuchten Geschäftsleuten die Zeit im Stau versüssen. Und am Wochenende dient der Wagen als Luxusshuttle für die Familie.

Eine wuchtige Präsenz

Jüngster Vertreter ist der vollelektrische Volvo EM90, den die Schweden als ihr fahrendes Wohnzimmer bezeichnen. Er wurde speziell für den chinesischen Markt entwickelt und wird auch nur dort verkauft – das zumindest ist aktuell der Plan der zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Marke. Von Geely stammt auch die technische Plattform des EM90, die unter anderem im Luxusvan Zeekr 009 oder im elektrischen Sport-SUV Lotus Eletre eingesetzt wird.

Etwa 110’000 Franken kostet der EM90 in China, für ein Auto Made in China ein stolzer Preis. Dafür macht er aber auch etwas her: 5,20 Meter lang und über 2,30 Meter breit, mit einer massiven, hinterleuchteten Kühlerblende und grossem, ebenfalls illuminiertem Volvo-Logo hat der Van eine wuchtige Präsenz. Und im Innern bietet er Platz ohne Ende: Da wie üblich die Batterie flach im Fahrzeugboden sitzt, stören kein Absatz und kein Mitteltunnel den Innenraum. Der Boden zieht sich flach bis zu den Hecksitzen. Fahren die Mittelsitze nach vorn, sind auch die beiden Plätze ganz hinten gut zu erreichen.

Wie in der First Class im Flieger: Die feudalen Ledersessel in der zweiten Reihe lassen sich auch in die Liegeposition bringen. Dahinter sind zwei weitere Plätze. Volvo

Diese Mittelsitze sind zwei feudale Ledersessel, die direkt aus der First Class eines Flugzeugs stammen könnten. Auf Knopfdruck surren die beiden dick gepolsterten Mittelsitze vor und zurück, über Schalter in der Armlehne können sie von der Sitz- in die Liegeposition gebracht werden. Um Platz für die Beinauflage des rechten Sitzes zu schaffen, wird der Beifahrersitz automatisch nach vorn gefahren. Natürlich dürfen Sitzheizung und -belüftung sowie diverse Massageprogramme nicht fehlen. Und wie im Flugzeug sind in den Armlehnen kleine Klapptische untergebracht.

Nur vom Feinsten

Wer nach einem stressigen Arbeitstag entspannen will, fährt den grossen Bildschirm aus dem Dachhimmel aus, das Entertainmentsystem ist mit diversen Streamingdiensten ausgestattet und erklingt über 21 Lautsprecher von Bowers & Wilkins. Per integrierter Kamera und verbundenem Laptop oder Smartphone kann man an Meetings teilnehmen, USB- und HDMI-Anschlüsse sind natürlich vorhanden.

Das Cockpit ist skandinavisch-nüchtern gestaltet und wird von einem grossen Touchscreen über der hohen Mittelkonsole dominiert. Volvo

Angesichts der 3,25 Tonnen, die der EM90 vollbeladen wiegt, ist er mit 200 kW/272 kW nicht überbordend motorisiert. 8,3 Sekunden nennt Volvo für den Sprint auf 100 km/h, die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Andererseits: Im Stau sind alle gleich schnell, und in China darf man sowieso nur maximal 120 km/h fahren. Ausserdem bringt der defensive Umgang mit dem Strompedal eine Reichweite: 738 Kilometer soll der EM90 mit einer Akkuladung schaffen. Allerdings ist das berechnet nach dem chinesischen Verbrauchszyklus. Realistisch sollten aber gut 500 Kilometer machbar sein.

Noch hat sich der Trend aus China bei uns nicht verbreitet. Lexus bietet seinen Luxusvan LM seit kurzem auch bei uns an, allerdings ohne viel zu erwarten – der Schweizer Importeur rechnet mit fünf verkauften Einheiten pro Jahr. Gut möglich aber, dass sich diese Fahrzeugart auch hier ausbreiten wird: Denn Luxusvans bieten alles, was Luxuslimousinen auch bieten. Und darüber hinaus noch viel, viel Platz.

