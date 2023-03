Goat Radio: Das sind die grössten Hits für alle Lebenslagen

1 / 6 Beim GOAT Radio steht die Musik im Mittelpunkt. 20 Minuten/Ela Çelik Nun verrät das Moderationsteam, welche Songs es in welcher Lebenslage hört. 20 Minuten/Ela Çelik So gehört «Let's Groove» von Earth, Wind & Fire, für Zoé und «Footloose» von Kenny Loggins für Andrea auf jede Partyhits-Playlist. 20min/Ela Çelik

Darum gehts GOAT Radio bringt Hörerinnen und Hörern die grössten Hits aller Zeiten mit Fokus auf Pop- und Rocksongs der 80er-Jahre.

Ob morgens zum Aufstehen, beim Feiern oder in Gänsehaut-Momenten – die Moderatorinnen und Moderatoren verraten dir die besten Songs für jede Lebenslage.

Der Song, der mich morgens aus dem Bett bringt: für Moe ist es «Castles Made of Sand» von Jimi Hendrix, Andrea hört «The Pretender» von Foo Fighters, weil «der Aufbau ideal zum Aufwachen ist – also zumindest für mich.»

Wenn die Motivation fehlt: spielt Moe «Baba O'riley» von The Who – «Grossartige Dynamik, mitreissend im positiven und negativen Sinne.»

Musik, um etwas zu feiern: Moe wählt Lee Dorseys Album «Ride Your Pony», Freezy «We are The Champions» von Queen – «der einzig wahre Sound der Gewinner».

Gehört auf jede Party-Playlist: «Let's Groove» von Earth, Wind & Fire, sagt Zoé, Andrea findet: Kenny Loggins’ «Footloose».

Der Soundtrack zum ersten Kuss: Bei Moe spielt «Bobby Brown» von Frank Zappa, Zoé hält sich an «How Deep is Your Love» von Bee Gees.

Bester Song, um sich sexy seinen Kleidern zu entledigen: Andrea empfiehlt «Pour some Sugar on me» von Def Leppard – weil: why not?

Für Gänsehaut-Momente: bei Andrea wirken «Streets of Philadelphia» von Bruce Springsteen und «Heartbeats» von José Gonzàlez. Freezy geht Herbert Grönemeyers «Der Weg» immer ans Herz – «meiner Meinung nach, einer der grössten Songs in deutscher Sprache.»

Die beste Musik zum Runterkommen: für Andrea ist es «Free Fallin'» von Tom Petty, Freezy setzt auf «The Shire», einem Lied aus Howard Shores «Lord of the Rings»-Soundtrack – «Es gibt nichts Besseres!»

Funktioniert immer und überall: für Zoé ist es «Rumors» von Fleetwood Mac, für Andrea «Invisible Touch» von Genesis.

