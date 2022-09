Zoo Basel: Vom Aussterben bedrohte Art – Korofan-Giraffe im Zolli geboren

Die fünffache Giraffenmama Sophie (11) brachte am 2. September ein weibliches Kalb zur Welt.

Zunächst noch etwas wacklig auf den Beinen glubscht Tufani neugierig in die Welt hinaus. Sie ist der jüngste Neuzugang bei den weltweit vom Aussterben bedrohten Kordofan-Giraffen im Zoo Basel, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Mutter Sophie (11) habe das 60 Kilo schwere Kalb bereits am 2. September zur Welt gebracht. Es ist ihr fünftes Junges, der Vater ist der 13-jährige Bulle Xambaru. Im Zoo leben nun vier Kordofan-Giraffen.