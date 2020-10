In der Schweiz kommen 30 verschiedene Arten von Fledermäusen vor, davon ist die Hälfte auch in Nidwalden anzutreffen. In Oberdorf wurde kürzlich eine Wochenstube einer vom Aussterben bedrohten Art entdeckt. Mittels Ultraschallaufzeichnung konnte ihre Existenz auch in Wolfenschiessen nachgewiesen werden.