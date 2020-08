Ohne Zertifikate Vom Aussterben bedrohte Schildkröten beschlagnahmt

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat am Euro-Airport Basel Mulhouse zwei Maurische Landschildkröten im Gepäck einer aus Marokko einreisenden Frau gefunden. Die Tiere sind in ihrem Ursprungsland vom Aussterben bedroht.

Die Maurische Landschildkröte ist in ihren Herkunftsländern in Nordafrika vom Aussterben bedroht.

Sie legte ihnen ein paar Gurken als Proviant in den Karton.

In diesem Karton wollte eine Frau zwei maurische Landschildkröten in die Schweiz einführen.

Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EVZ) stiessen kürzlich auf einen Karton mit zwei kleinen Schildkröten, die vom Aussterben bedroht sind. Das teilte die EVZ am Freitagmorgen mit. Die aus Marokko einreisende Frau konnte die für die Einfuhr notwendigen Zertifikate nicht vorweisen und musste eine Busse von 500 Franken bezahlen.

Bei den Tieren handelt es sich laut Mitteilung der EVZ um Maurische Landschildkröten, die in ihren Ursprungsländern in Nordafrika vom Aussterben bedroht sind. Die Schildkrötenart könnte weiter gefährdet werden, wenn deren Handel nicht kontrolliert wird, so die EVZ weiter. Sie habe die Schildkröten im Auftrag des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) beschlagnahmt.