Wie im Film : Vom gleichen Mann betrogen – jetzt sind die Ex-Freundinnen auf dem Roadtrip

Morgan Tabor findet heraus, dass ihr Freund sie nicht nur mit einer Frau betrügt. Jetzt denkt sie nicht mehr an ihn. Sie hat dafür eine ganze Reihe neuer Freundinnen. Kommt euch das bekannt vor?

«Ich kann das Gefühl, ihn mit einer anderen Frau auf dem Foto zu sehen, nicht in Worte fassen», sagt Morgan Tabor zu CNN . «Ich dachte, wir würden heiraten. Wir hatten über Häuser gesprochen und wie unsere Ehe aussehen würde. Meine Welt brach zusammen.» Zuvor hatte die 21-Jährige aus Boise, Idaho, aus einem Gefühl heraus die Social-Media-Accounts ihres Freundes unter die Lupe genommen und dabei Fotos von ihm mit einer anderen Frau entdeckt.

Sie entschloss sich, diese zu kontaktieren. Gemeinsam begannen sie, die Online-Aktivitäten des Fremdgehers noch weiter zu durchleuchten. Prompt stiessen sie dabei auf Abi Roberts, die ebenfalls davon ausging, in einer festen Beziehung zu sein. «Ich war am Boden zerstört», so Roberts (19) aus Salt Lake City, Utah. «Ich weinte vor diesen zwei Frauen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte.»