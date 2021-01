Der Brandalarm bei der Luzerner Polizei ging am Montagabend um 23.15 Uhr ein: Das Restaurantgebäude vom Golfclub Sempach stand in Flammen. Am Mittwoch zeigte sich das Ausmass der Zerstörung nach einem Drohnenflug auch von oben: Es ist riesig. Erkennbar vom Clubrestaurant sind nur noch schwarze Balken, zerbrochene Ziegel, und einige Überreste von Mauern. «Am Restaurant entstand Totalschaden, eventuell erhaltbar ist nur noch das Betonfundament», sagte Feuerwehrkommandant Urs Bachmann am Mittwoch auf Anfrage. Er leitete den Grosseinsatz auf dem Golfplatz, zu dem 90 Feuerwehrleute aufgeboten wurden.