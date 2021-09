Schweizer auf La Palma - «Vom Haus zum Vulkankegel sind es 900 Meter – wir wurden evakuiert»

Auch am Montag floss weiterhin Lava in zwei Strömen mit 700 Meter pro Stunde durch ein weitgehend unbewohntes Gebiet in Richtung Meer.

Der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma gibt keine Ruhe: Die um die 1000 Grad heisse Lava wälzt sich seit Sonntag i n zwei s echs Meter hohen Strömen langsam , aber unaufhaltsam bergab in Richtung der Westküste der Insel – 700 Meter pro Stunde. Alles in ihrem Weg verbrennt: Bäume, Buschland, Bananenplantagen, Felder, Strassen, Stromleitungen und bisher auch schon Dutzende Häuser. In dem Ort Los Llanos de Aridane seien etwa 150 Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen worden.