Kanton Uri: Diese Waffen sammelt die Polizei ein

Die Waffen werden in Thun vernichtet.

Im Kanton Uri holte am Wochenende ein Entsorger 87 Kilo Waffen und Munition ab.

Nach Angaben der Polizei wird die Mehrzahl der Waffen in Privatbesitz vererbt.

128 Kilo Munition, 44 Kilo Sprengstoff, 408 Sprengzünder und 157 Waffen, bzw. Waffenbestandteile und gefährliche Gegenstände: So viel Waffenmaterial hat die Kantonspolizei Uri im ganzen Jahr 2022 fachgerecht entsorgt. Dies schrieb sie in einem Post auf Instagram. Am Wochenende holte ein externer Entsorger einen Grossteil davon ab und brachte sie nach Thun, wo sie vernichtet werden.