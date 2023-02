Diebstahl : Du glaubst nicht, was in Schweizer Hotels alles geklaut wird

In Schweizer Hotelzimmern kommt so einiges abhanden, was nicht niet- und nagelfest ist.

Bademäntel, Frotteetücher, Kleiderbügel – in Schweizer Hotels verschwindet so einiges, was in den Koffer passt.

«Diebstahl als Kavaliersdelikt angesehen»

Vor manchen Touristen und Touristinnen und Geschäftsreisenden sind aber auch grössere und sperrigere Ausstattungsgegenstände nicht sicher. Im Hotel Hirschen in Wildhaus SG reisten mit den Gästen auch schon das Hirschgeweih und die Zimmerlampen ab. Andernorts wurde der Diebstahl rechtzeitig bemerkt: «Es wurde schon versucht, Bilder und wertvolle Teppiche zu entwenden», weiss Güggi zu berichten. Die Bilder in den Gängen seien deshalb mit Schrauben montiert worden. Dasselbe gilt für das Altstadt Hotel in Zürich, wie Gastgeber Mattias Larsson erklärt: «Die Kunst an den Wänden ist bei uns gesichert und kann nicht so schnell abgehängt werden.» Beide Hoteliers geben zudem an, Kleiderbügel zu verwenden, die fest an der Kleiderstange verankert sind. Die Stange zu demontieren, um ein paar Kleiderbügel zu klauen – das ist selbst dem dreistesten Langfinger zu blöd.