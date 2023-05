Zeigt ein Video, wie sich Haie Cameron Robbins nähern?

Eine ziemlich sicher tödlich endende Mutprobe: Cameron Robbins sprang auf den Bahamas in der Nacht ins Meer, das für seine vielen Haie bekannt ist.

Cameron Robbins (18) sprang am 24. Mai in der Nacht von einem Kreuzfahrtschiff auf den Bahamas ins Meer.

Die Mutprobe von Cameron Robbins auf einem Party-Kreuzfahrtschiff in den Bahamas endete am 24. Mai mit grosser Wahrscheinlichkeit tödlich für den 18-Jährigen. Nachdem er in der Nacht und unter Gejohle seiner Freunde von Bord gesprungen war, verschwand er innert Minuten im Dunkeln. Eine anschliessende Suche nach dem angehenden Baseball-Star der Louisiana State University blieb erfolglos und wurde nach einigen Tagen eingestellt.