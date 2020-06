Ex-Tennistalent für Chanelle?

Vom «Mini-Federer» zum «Bachelorette»-Kandidaten

In jungen Jahren galt Marko Osmakcic als Nachfolger von Roger Federer. Doch seine Karriere scheiterte. Jetzt kämpft er um das Herz der Bachelorette.

Marko war schon vor der Teilnahme in der TV-Show vielen Schweizern bekannt.

Marko Osmakcic schaffte es. Am Montagabend gab ihm Bachelorette Chanelle die Rose. «Mit dir fühlt sich jedes Date sehr gut an. Ich fühle mich in deinen starken Armen geborgen und die Küsse mit dir schmecken nach mehr», sagte ihm die 23-Jährige.