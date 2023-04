Berikon AG: Vom Navigationsgerät abgelenkt – 37-jähriger BMW-Fahrer prallt in Baum

Am Samstag, 8. April, prallte ein 37-Jähriger mit seinem BMW in einen Baum. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Um die Kollision zu verhindern, wich er nach rechts aus und prallte in einen Baum.

Ein 37-jähriger BMW-Fahrer war am Samstag, 8. April, um circa 17.45 Uhr auf der Bremgartenstrasse vom Umfahrungstunnel kommend in Richtung Zufikon unterwegs. Als der slowakische BMW-Fahrer von seinem Navigationsgerät abgelenkt war, bremste der vorausfahrende Wagen ab. Der 37-Jährige übersah dieses Manöver, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag schreibt.