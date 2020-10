In den meisten Fällen sind Praktika zeitlich genau definiert und enden im Normalfall nicht automatisch mit einer Festanstellung. Je nach Eindruck, den die Praktikanten hinterlassen haben, sind Betriebe in gewissen Fällen allerdings sehr interessiert, diesen gleich einen Arbeitsvertrag vorzulegen.

Der Vorteil: Praktikanten sind bereits eingearbeitet und kennen das Unternehmen und die Belegschaft – Chefs wissen also bereits, was sie von ihren ehemaligen Praktikanten erwarten können. Ob du nach Abschluss deines Praktikums Chancen auf eine Festanstellung hast, ist allerdings von verschiedenen Faktoren abhängig.

Wenn du tatsächlich an einer Festanstellung interessiert bist, sprich deine Vorgesetzten möglichst direkt an. Sei dir aber bewusst, dass du beim Stellenantritt nicht unbedingt mit demselben Lohn rechnen kannst wie deine bereits dort tätigen Arbeitskollegen. Bei der Berechnung deines Salärs zählen neben deiner Performance vor allem Faktoren wie absolvierte Ausbildungen, deine Arbeitserfahrung sowie dein Alter.

Sei also ein bisschen geduldig und hab Vertrauen in die Zukunft, falls es nicht gleich auf Anhieb klappt. Ein Praktikum ist in der Regel dafür da, wertvolle Arbeitserfahrung zu sammeln und Kontakte zu knüpfen. So kriegst du eine Idee davon, wie du dir eine zukünftige Arbeitstätigkeit vorstellst – und wie nicht. Die gesammelte Arbeitserfahrung kannst du also auch in einem völlig neuen Umfeld unter Beweis stellen, das dir allenfalls auch besser entspricht .