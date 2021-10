«Squid Game»-Darstellerin HoYeon Jung: Vom Reality-Star zur angesagtesten Schauspielerin Koreas

In einem Interview mit «W Korea» erzählt die 27-Jährige vom Moment, als ihr für die Rolle der «Nummer 067» zugesagt wurde: «Ich war so glücklich, als mein Manager mir Bescheid gab und gleichzeitig hatte ich plötzlich eine Heidenangst».

Eine Reality-Show war ihr Sprungbrett

Mit dem Modeln hat HoYeon schon angefangen, als sie 16 war. Drei Jahre später meldete sie sich für die Castingshow «Korea’s Next Topmodel» an – und kam dem Sieg Runde um Runde näher. Dank ihrer damals noch knallig roten Haare fiel sie dem Publikum besonders auf. Am Ende sicherte sich die damals 19-Jährige im Finale den zweiten Platz.

Sie ist ein gefragtes Model

Nach ihrem Auftritt bei KNTM feilte die heute 27-jährige Südkoreanerin weiter an ihrer Modelkarriere – mit Erfolg: 2016 lief sie an einer Eröffnungsshow von Louis Vuitton über den Laufsteg. Daraufhin folgte ein Vertrag mit der internationalen Modelagentur Elite.

In «Squid Game» gibt sie ihr Schauspiel-Debüt

2020 unterschrieb HoYeon einen Vertrag mit dem Unterhaltungsunternehmen Saram Entertainment und startete so ihre Schauspielkarriere. Ihre Einladung zum Casting von «Squid Game» erhielt das Model, während sie sich in New York auf die Fashion Week vorbereitete. «Das Einzige, das ich in der Zeit gemacht habe, war essen und das Drehbuch lesen», so die Schauspielerin während einer Pressekonferenz.