Crowdfunding-Kampagne – «Vom Reissnagel bis zum VW-Bus wird auf der Plattform alles verschenkt»

Gründerin Carla Opetnik erzählt, was hinter dem Projekt steht.

Egal, ob gerade ein Umzug ansteht oder ob man einfach bemerkt, dass man zu viele Sachen zu Hause herumliegen hat – früher oder später muss jeder und jede einmal ausmisten. Häufig finden sich dabei aber Dinge, die man eigentlich nicht mehr braucht, die einem aber zu schade zum Wegwerfen sind. Am liebsten würde man die Sachen verschenken, weiss aber nicht an wen. Dieses Problem will Carla Opetnik lösen.