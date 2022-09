Betroffene erzählt: Vom Stiefvater misshandelt und gefilmt – «beim ersten Übergriff war ich sieben»

Gemäss Strafgesetzbuch ist jede sexuelle Handlung vor, an und mit Kindern unter 16 Jahren strafbar. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Kind in die sexuelle Handlung eingewilligt hat. Dennoch erlebt in der Schweiz rund jedes siebte Kind mindestens einmal sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt durch Erwachsene oder ältere Kinder, wie «Kinderschutz Schweiz» auf ihrer Website schreibt. Für betroffene Kinder sei es generell schwierig, über eine Tat zu sprechen. Sie fühlen sich oft selbst verantwortlich. Studien zeigen, dass nur ein Bruchteil der Kinder einen sexuellen Übergriff bei der Polizei meldet. Zudem müssen sich Betroffene meist mehrmals jemandem anvertrauen, bis sie Hilfe erhalten. Laut der nationalen Kinderschutzstatistik 2021, welche die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie dieses Jahr im Mai veröffentlichte, begingen mehrheitlich Personen aus dem Bekanntenkreis die sexuellen Übergriffe. Ein Drittel der Fälle erfolgte in der Familie. Fast 84 Prozent der Täter waren männlich.