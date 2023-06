TCS schleppt Auto von Kundin erst nach vier Tagen ab

Abschleppdienst Nach vier Tagen Wartezeit schleppt der TCS den VW Touareg von C.S. ab. C.S.

Pannenhilfe: darum gehts C.S. füllte den Tank ihres Autos mit Benzin statt mit Diesel und holte deshalb den Pannendienst des TCS zur Hilfe.

Sie musste fast vier Tage warten, bis ihr Fahrzeug abgeschleppt und zu ihrer Stammgarage transportiert wurde.

C.S. ist enttäuscht und hätte vom TCS mehr erwartet. Sie möchte nun kündigen.

C.S.* war am letzten Freitag mit ihrem VW Touareg unterwegs. An einer Tankstelle in Höri (ZH) passierte ihr ein Fehler. Anstatt mit Diesel betankte sie ihr Fahrzeug mit normalem Benzin. Sie rief darauf den Pannendienst des TCS an. Eine TCS-Mitarbeiterin bat sie, ein Online-Formular mit Details zum Vorfall auszufüllen. C.S. erledigte dies umgehend.

Nach einer Stunde erschien ein TCS-Patrouilleur und sagte C.S., dass der Tank abgepumpt werden müsse. Diese Arbeit könne er aber nicht vor Ort erledigen, da er die benötigte Abpumpvorrichtung nicht bei sich habe.

«Je nach Anzahl Einsätzen und Umständen auf der Strasse liegt es im Ermessen des Patrouilleurs, ob er den Umweg über den Stützpunkt macht», sagt TCS-Mediensprecherin Vanessa Flack. In diesem Fall sei er direkt zum Mitglied gefahren, auch weil das Abpumpen ein bis zwei Stunden in Anspruch genommen hätte.

Keine freien Termine in der Auto-Garage

Der Patrouilleur fragte daraufhin bei einer Werkstatt in der Nähe nach, ob sie die Arbeit erledigen kann. Diese hatte aber keine freien Termine mehr. C.S. ging davon aus, dass ihr Fahrzeug deshalb umgehend in ihre Stammgarage transportiert wird und informierte diese, dass das Fahrzeug bald ankommt.

Als C.S. dem TCS-Mitarbeiter den Abschleppring übergeben wollte, folgte die grosse Überraschung: Der TCS-Mitarbeiter bat sie lediglich, den Abschleppring auf den Beifahrersitz zu legen. Das Auto werde bis spätestens am nächsten Mittwoch in die Stammgarage transportiert.

«Vom TCS erwarte ich einen besseren Service.»

C.S. ist sprachlos: «Ich bin davon ausgegangen, dass mein Auto umgehend in meine Stammgarage transportiert wird. Vom TCS erwarte ich einen besseren Service.» Der Vorfall spielte sich am Freitag gegen Mittag ab. Laut C.S. wäre noch genug Zeit geblieben, um das Fahrzeug noch am selben Tag in die Garage zu bringen. Warum passierte das nicht? Laut der TCS-Sprecherin war es ein schwieriger Zeitpunkt: «Es war sicher unglücklich, da es sich kurz vor dem Wochenende abspielte.»

Ein direktes Abschleppen bei einem so grossen und schweren Auto, ohne dass der Motor läuft, sei laut Flack praktisch nicht möglich. Ausserdem sei das Auftragsvolumen an diesem Freitagnachmittag sehr hoch gewesen. «In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des TCS ist gewährleistet, dass ein Auto innerhalb von drei Arbeitstagen in eine Garage gebracht wird», so Flack.

Kein Ersatzfahrzeug

Laut den AGBs übernimmt der TCS die Transportkosten für die Rückkehr an den Wohnsitz oder die Weiterfahrt an den Bestimmungsort. Auch ein Ersatzfahrzeug bietet der TCS normalerweise an. C.S wurden diese Auswahlmöglichkeiten aber nicht mitgeteilt: «Man kann doch nicht erwarten, dass ich alle Geschäftsbedingungen auswendig kenne.»

Der Mitarbeiter fragte lediglich, ob sie abgeholt wird. «Die Kundin hatte eine Abholung organisiert, sodass ihre Mobilität gesichert schien», sagt die TCS-Sprecherin. Der Patrouilleur sei deshalb davon ausgegangen, dass sie kein Ersatzfahrzeug brauche.

C.S. möchte Mitgliedschaft beim TCS kündigen

C .S. musste vier Tage warten, bis der TCS ihr Auto am darauffolgenden Dienstag in die Garage brachte. Sie erkundigte sich auch bei ihrer Versicherung. Diese hätte das Auto umgehend abtransportiert in ihre Stammgarage und ihr einen Ersatzwagen zur Verfügung gestellt: «Für mich macht es keinen Sinn mehr, beim TCS versichert zu sein», so C.S.

Ihre Mitgliedschaft werde sie kündigen. Sie sei nicht davon ausgegangen, dass ihre Autoversicherung einen solchen Fall besser handhabe als der TCS.

*Name der Redaktion bekannt