Rasch etwas vom Teller seines Gegenübers stibitzen – nicht alle mögen das. Ein Experte erklärt, warum das so ist.

Vom Teller stibitzen : «Ich hasse es und steche mit der Gabel fest in die Hand»

Darum gehts Eine Umfrage in Grossbritannien ergab, dass 49 Prozent der Befragten es hassen, wenn jemand bei ihnen ohne Erlaubnis mitisst.

Auch Personen aus der 20-Minuten-Community geben an, dass sie es gar nicht mögen, wenn jemand von ihrem Teller etwas nimmt.

Gemäss einer Umfrage aus Grossbritannien ärgern sich 49 Prozent der Befragten, wenn jemand ohne zu fragen etwas von ihrem Teller stibitzt (siehe Box). 27 Prozent mögen es zudem nicht, die Mahlzeiten zu teilen und von den Tellern der anderen zu probieren. Pommes, Pizza, Eiscreme und Schokolade sind dabei die Lebensmittel, die am wenigsten gern geteilt werden.

Auch auf Social Media ist es ein grosses Thema. So gibt eine Nutzerin an, dass Teilen nicht so ihre Stärke sei. Eine andere Userin gibt ihr Recht: «Wie wahr, mir geht es genauso, hat schon in der Kindheit mit meiner Schwester angefangen.»

Ein Nutzer fragt auf Tiktok: «Wer würde auch so reagieren?» Im Video verteidigt er seinen Teller und gibt seinem Gegenüber nichts ab. Ein User kommentiert: «Beim Essen hört die Freundschaft auf.»

Diese Nutzerin ärgert sich ebenfalls. Unter einem Video schreibt sie: «Wenn sie mal probieren möchte.»

Ebenso meint dieser User: «Ich teile gerne, aber wenn ich Hunger habe …» Eine Userin gibt ihm Recht: «Same, ich bin genauso und werde dann grantig.»

«Mein Teller, mein Essen»

Auch die 20-Minuten-Community hat dazu eine Meinung. «Mein Teller, mein Essen. Wer dasselbe Essen möchte, soll es selbst bestellen», schreibt ein Leser. Ein anderer meint: «Es kommt darauf an, was auf dem Teller ist.» R.* mag es hingegen gar nicht, wenn jemand von seinem Teller stibitzt: «Ich hasse es, wenn andere von meinen Teller essen. Ich steche dann mit der Gabel fest in die Hand.»

Eine Leserin geht mit der Situation folgendermassen um: «Kommt darauf an, wer es ist. Wenn ich sehe, dass mir mein Gegenüber in den Teller starrt und Komplimente über das Essen macht, frage ich: ‹Willst Du probieren?› Danach ist das Thema vom Tisch.»

Und eine weitere Leserin gibt an: «Je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Bei meinem Mann finde ich es zum Beispiel das Romantischste der Welt, wie vertraut wir uns sind und dass er einfach ein Gnocchi von meinem Teller stibitzt und ich ein Biss seiner Pizza nehme. Doch habe ich mal einen schlechten Tag, ‹knurre› ich ihn aus Spass an und denke mir ‹Ach menno, das wollt ich eigentlich ganz alleine vertilgen›.»

Experte empfiehlt, zuerst zu fragen

Doch warum reagieren wir so? Laut Knigge-Experte Christoph Stokar ist es primär eine Persönlichkeitsfrage, ob jemand ein Problem damit hat, wenn Personen sich von seinem oder ihrem Teller bedienen: «Es ist einfach so, dass manche gerne teilen und andere eher nicht.» Er empfiehlt grundsätzlich, zuerst zu fragen: «Dabei ist es wichtig, auch ein ‹Nein› zu respektieren. Es ist absolut in Ordnung, dass es Personen gibt, die sich sehr darauf freuen, ihren sorgfältig ausgewählten Teller ganz alleine zu verspeisen.»

Ob es angemessen ist, von einem fremden Teller zu essen, ist gemäss Stokar situationsabhängig: «Je lockerer die Atmosphäre des Lokals ist und je enger man die Person kennt, mit der man isst, desto angebrachter ist es, sich zu bedienen.» So sei es beispielsweise meist kein Problem, sich in einer Fast-Food-Kette zwei oder drei Pommes eines Freundes zu nehmen, aber nicht, wenn man mit dem oder der Vorgesetzten in der Mensa zu Mittag isst.

