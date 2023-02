Aktie von Zur Rose geht nach Migros-Deal steil

Der Thurgauer Apothekenriese Zur Rose verkauft sein Schweiz-Geschäft für 360 Millionen Franken an die Migros und blüht nun an der Börse auf. Mit dem Geld der Migros kann die Versandapotheke aus Steckborn laut der Nachrichtenagentur AWP fast alle Schulden tilgen.

Zur Rose hofft auf Karl Lauterbach

Ein Problem für das Unternehmen ist vor allem die spätere Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland. So sank der Umsatz in Deutschland zuletzt um gut zwölf Prozent. Mit der Tochterfirma Doc Morris erzielt Zur Rose mehr als die Hälfte des Umsatzes von 1,84 Milliarden Franken in Deutschland. Die einst als Schweizer Ärztegrossistin gegründete Firma will sich nun aufs Onlinegeschäft in Europa und vor allem Deutschland konzentrieren.