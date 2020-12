«Systemrelevant» : Vom «Unwort des Jahres» zum Wort des Jahres 2020

Das Wort des Jahres 2020 in der Deutschschweiz ist «Systemrelevant». Vor sieben Jahren sah es noch ganz anders aus.

«Systemrelevant» ist das Wort des Jahres 2020 in der Deutschschweiz. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen «Maskensünder» und «stosslüften».

Die Corona-Pandemie prägt nicht nur den Alltag der Bevölkerung, sondern schlägt sich auch in der Sprache nieder: Sämtliche Top 3-Wörter des Jahres 2020, die die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Dienstag bekannt gab, hängen in der einen oder anderen Weise mit dem Virus und seinen Auswirkungen zusammen.