Mit Rettungswinde evakuiert - Vom Wasser überrascht – Rega rettet Spaziergänger aus ansteigender Sihl

Mit der Rettungswinde konnten die Personen aus der Gefahrenzone evakuiert und unverletzt in einem sicheren Gebiet abgesetzt werden.

Die Einsatzleiterin der Rega am Flughafen Zürich bot daraufhin umgehend die Crew der Basis Zürich auf. (Symbolbild)

Die Rega rettete am Sonntag zwei Fussgänger im Bereich der Sihlmatt ZH. (Symbolbild)

Zwei Spaziergänger waren am Sonntagnachmittag im Naherholungsgebiet zwischen Zug und Zürich entlang der Sihl unterwegs. Im Uferbereich zwischen Schönenberg und Menzingen machten sie einen Zwischenhalt. Wie die Rega in einer Mitteilung schreibt, wurden die beiden Personen im Bereich der Sihlmatt ZH plötzlich vom schnell ansteigenden Fluss überrascht und innert kürzester Zeit von Wasser umspült.

«Die beiden Passanten alarmierten aufgrund des weiterhin ansteigenden Wasserpegels mit der Rega-App die Rega», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Einsatzleiterin der Rega am Flughafen Zürich bot daraufhin umgehend die Crew der Basis Zürich auf. Mit der Rettungswinde konnten die beiden Personen schliesslich aus der Gefahrenzone evakuiert und unverletzt in einem sicheren Gebiet abgesetzt werden.