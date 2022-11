Hecht bringt 13'000 Fans im Hallenstadion zum Eskalieren

Es geschehen jede Menge Highlights während des Konzerts. So surft Keyboarder Daniel Gisler in einem Zorb Ball durch die Menge, Schauspielerin Carol Schuler singt ein Duett mit Stefan Buck und ein Pärchen verlobt sich auf der Bühne.

Mit farbenfrohen Bühnenbildern und witzig gestalteten Choreografien begeistern die Luzerner ihre Fangemeinde in Zürich in einer dreistündigen Show.

Wo die fünf Musiker auftreten, ist eine Party vorprogrammiert. Hecht begeistern ihre Fans regelmässig mit guter Laune und eingängigen Lyrics. Tatsächlich erinnern Stefan. Christoph, Philipp, Chris und Daniel an eine Boygroup aus den neunzigern. Farbenfrohe Bühnenbilder, witzig einstudierte Choreografien und wagemutige Stunts machen das Event zum einzigartigen Erlebnis. Das ausverkaufte Konzert im Hallenstadion ist eines von vier Konzerten in der Schweiz.

Die Hecht-Party geht los

Bereits ab der ersten Sekunde des Konzerts ist das Publikum im Hallenstadion on fire. Alle freuen sich auf eine witzige und erinnerungswürdige Show. Klatschend und singend heissen sie die Band willkommen. «Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange wir auf diesen Moment hingearbeitet haben und jetzt sind wir hier!», sagt Buck, bevor sie ihren zweiten Song «Adam + Eva» anstimmen. Die Menge ist textsicher und wippt mit den Händen in der Luft umher. Nahtlos gehts weiter mit «See Springe».

«Jedes Hecht-Konzert war komplett ausverkauft»

Ein Konzert voller Highlights

Eines der vielen Highlights bildet das Keyboardsolo von Hecht-Mitglied Daniel Gisler alias «Crazy Gisi». Er lässt sich in einem Zorb Ball, einem grossen PVC Ball gefüllt mit Luft einschliessen und surft so über die Köpfe der Menge.

Doch die Party ist noch nicht vorbei. Die Jungs laufen in Astronautenanzügen auf die Bühne, während eine Weltkugel gezeigt wird. Sie beginnen zu tanzen. Die Stimmung ist bombastisch. Als sie dann die Anzüge ablegen und in einem Mini-Pool mitten auf der Bühne eine grossartige Choreo abliefern, kommen die Fans kaum aus dem Jubeln raus. Um so länger dauert die Wartezeit nach dem feuchtfröhlichen Regentanz. Das Warten macht sich aber bezahlt. Die Jungs fahren mit einer Aufzugbühne in die Menge, während sie ihren Song «Surfer» performen. Mittendrin steigen sie auf Surfbretter und lassen sich von der Menge zur Hauptbühne zurücktragen.