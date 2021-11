Luzerns Gymnasiasten seien zu teuer – Von 35 auf 15 Prozent – Gewerbler wollen Maturitätsquote drücken

Die Universitäts-Abgänger nach dem Studium in die Arbeitswelt zu integrieren, sei «ineffizient und sehr teuer». So der Tenor des Luzerner Gewerbeverbands. Er fordert weniger Maturas – vor allem in der Stadt.

1 / 7 Die Stadt Luzern hat eine Gymi-Quote von 35 Prozent. Im Vergleich zum kantonalen Schnitt von 19 Prozent ist diese sehr viel höher. Im Bild die Kantonsschule Musegg in der Stadt Luzern. 20min/Tino Limacher Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern möchte nun, dass der Kanton eine 15 Prozent Gymi-Quote anstrebt, vor allem in der Stadt. (Symbolbild) Dpa/Karl-Josef Hildenbrand Laut Gaudenz Zemp, Direktor des Gewerbeverbandes KGL, finden mittlerweile alle Branchen nicht genügend qualifizierte Lehrlinge. 20min/Tino Limacher

Die Stadt Luzern hat eine Gymi-Quote von rund 35 Prozent. Im Vergleich zum kantonalen Schnitt von 19 Prozent ist diese Zahl sehr hoch. Deshalb fordert der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) nun von der Bildungspolitik ein Umdenken. Die Befürchtung von KGL-Direktor Gaudenz Zemp: «Mit der stetigen Urbanisierung wird die Gymi-Quote in der gesamten Agglomeration noch weiter steigen. Schon jetzt beobachten wir aber, dass Arbeitgeber beispielsweise keine geeigneten Bank- oder Treuhandlehrlinge finden, weil leistungsstarke Schülerinnen und Schüler das Gymnasium meistens vorziehen.» Deshalb möchte Zemp, dass der Kanton eine Maturitätsquote von 15 Prozent anstrebt, wobei die Quote insbesondere in der Stadt Luzern gesenkt werden müsste. Zemp ergänzt: «In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern haben wir die Situation analysiert und geklärt, welche Berufe von einem Fachkräftemangel betroffen sind und wie man dem entgegentreten könnte. Dazu haben wir eine Reihe von Lösungsansätzen formuliert, wovon die Senkung der Gymi-Quote ein Element ist.»

Kein richtiger Entscheidungsprozess bei der Berufswahl

Für Zemp ist die kantonale Gymi-Quote von 19 Prozent vertretbar, allerdings wünscht er sich eine Stärkung der Berufslehre: «Schülerinnen und Schüler müssen sich bereits in der sechsten Primarklasse für einen beruflichen Weg entscheiden. Da zu diesem Zeitpunkt aber de facto die Eltern die Entscheidung des Kindes fällen, möchten sie ihr Kind meistens lieber ans Gymnasium schicken.» Dies hätte damit zu tun, dass für viele Eltern die gymnasiale Ausbildung grösseres Prestige als eine Berufslehre habe. Damit steige auch der Druck für die Schülerinnen und Schüler, aufs Gymi zu gehen. Problematisch ist aber am Luzerner Modell laut Zemp vor allem, dass Kinder so keinen richtigen Entscheidungsprozess bei der Berufswahl durchlaufen, weil die Weichenstellung in der sechsten Primarklasse zu früh angesetzt ist.

Die Studierenden seien für die Arbeitswelt nicht immer geeignet

Schlussendlich sei eine zu hohe Maturitätsquote für die Wirtschaft nicht gut. Zemp: «Wir sehen einfach, dass Studierende am Gymnasium und dann an den Universitäten anders sozialisiert werden als Lehrlinge in der Berufswelt. So gibt es Studierende, die mit weltfremden Vorstellungen ins Berufsleben einsteigen, weil sie sich bis 25 Jahre ausserhalb der Arbeitswelt bewegt haben.» Das habe beispielsweise zur Folge, dass Studierende schlechter mit dem Rhythmus in der Arbeitswelt umgehen könnten. Meistens kommt auch das Problem hinzu, dass Studierende aufwendig in die Arbeitswelt integriert werden müssen, wie er gegenüber Zentralplus sagte: «Den Studierenden fehlt nach dem Abschluss ihres Studiums die Berufserfahrung, weshalb Firmen dann Kosten und Zeit aufwenden müssen, um diese in der Arbeitswelt zu integrieren.» Keinesfalls möchte er aber das Gymnasium oder Hochschulen schlecht reden, sondern sieht sie als wertvolle Institutionen für die Bildungslandschaft Schweiz. Aber die Bildungspolitik müsse wieder vermehrt die Nachfrage der Wirtschaft ins Auge fassen.