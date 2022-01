BAG-Zahlen – Von 451 Hospitalisierten sind 11 nicht vorerkrankt

Seit November werden in vielen Kantonen der Schweiz Boosterimpfungen vergeben: Erst an die über 65-Jährigen, seit Anfang Dezember für alle über 16, die das möchten. Aktuelle Zahlen des Bundesamts für Gesundheit zeigen jetzt, wie gut der Booster vor Hospitalisierung schützt: Bis am 10. Januar verzeichnete das BAG insgesamt 451 Hospitalisierungen trotz dreifacher Impfung. Lediglich elf Personen, die keine Vorerkrankung hatten, landeten nach dreifacher Impfung im Spital. Bei 19 Personen fehlte die Info über mögliche Vorerkrankungen.