Rassismus im Fussball : Von Affenrufen und Mittelfingern bis zum Abbruch in Paris

Und wieder ein Fall von Rassismus im Fussball: Der vierte Unparteiische in der Partie PSG gegen Basaksehir soll das N-Wort benutzt haben. Wir schauen auf weitere Vorkommnisse zurück.

Ein Rückblick auf rassistische Vorfälle im Fussball

November 2004: Im Länderspiel verhöhnt

Februar 2006: Eto’o will abbrechen

Januar 2013: Spielabbruch in Italien

Mai 2013: Nur eine milde Geldstrafe

Oktober 2013: (Fast) ohne Konsequenzen in der Königsklasse

Manchester City spielt in der Champions League bei ZSKA Moskau. Wegen rassistischer Rufe von den Rängen beschwert sich City-Kapitän Yaya Touré bei Schiedsrichter Ovidiu Hategan. Weil der Unparteiische das aber nur in seinen Spielbericht aufnimmt, aber nicht mit einem Abbruch der Partie droht, hagelt es Kritik. ZSKA muss im nächsten Heimspiel gegen den FC Bayern München auf einen Teil der Zuschauer verzichten.

Oktober 2019: Cupspiel abgebrochen

Oktober 2019: Beleidigungen in EM-Quali-Spiel

Das EM-Qualifikationsspiel Englands gegen Bulgarien wird in der ersten Halbzeit zweimal wegen rassistischer Äusserungen bulgarischer Fans unterbrochen. Der Schiedsrichter warnte über den Stadionsprecher vor dem Abbruch der Partie. Englische Spieler hatten bereits vor der Begegnung gedroht, den Rasen in Sofia bei rassistischen Vorfällen gegen einen Spieler zu verlassen. Das taten sie allerdings nicht und gewannen 6:0.

November 2019: Taison unter Tränen

November 2019: Balotelli mit deutlicher Reaktion

Fans von Hellas Verona beleidigen Stürmer Mario Balotelli beim Gastspiel mit Brescia Calcio mehrfach mit Affenlauten und rassistischen Rufen. In der 54. Minute stoppt Balotelli während eines Angriffs den Ball, nimmt ihn in die Hände und schiesst ihn in Richtung eines Fanblocks der Gastgeber. Anschliessend will er den Platz verlassen, Mitspieler und Gegner überreden ihn aber, weiterzuspielen.