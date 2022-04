Steelers-Quarterback : Von Auto angefahren – NFL-Star Dwayne Haskins (24) ist tot

Dwayne Haskins, Quarterback der Pittsburgh Steelers, ist am Samstagmorgen verstorben. Der 24-Jährige soll von einem Auto angefahren worden sein.

Erst Mitte März hatte Dwayne Haskins beim NFL-Team der Pittsburgh Steelers einen neuen Vertrag über knapp 2,5 Millionen Franken unterschrieben. Jetzt ist der Quarterback tot. Der 24-Jährige wurde am Samstagmorgen in South Florida von einem Auto angefahren. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter, der sich auf Haskins Agenten bezieht.

Der Passwerfer wurde 2019 im Draft an 15. Stelle von den Washington Commanders ausgewählt. In der Hauptstadt konnte Haskins, der als ausgezeichneter College-Quarterback galt, die in ihn gesetzten Erwartungen aber nie erfüllen. Im vergangenen Jahr wechselte er als Backup zur den Pittsburgh Steelers. Über die genauen Umstände, die zu seinem Tod führten, ist bislang nichts bekannt.

«Ich bin am Boden zerstört und kann es nicht in Worte fassen», erklärte Pittsburgh-Coach Mike Tomlin in einer Mitteilung der NFL-Franchise. «Dwayne war ein toller Teamkamerad, aber noch mehr ein grossartiger Freund für so viele.»