Berninapass GR: Von Auto erfasst – Töfffahrer und Mitfahrerin tödlich verunglückt 

Am Berninapass ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Motorradfahrer war nach 14.45 Uhr in Begleitung seiner 57-jährigen Mitfahrerin von La Rösa talwärts in Richtung San Carlo unterwegs. Hinter dem Motorrad folgten ein 40-jähriger Italiener sowie ein 28-jähriger Schweizer mit ihren Autos. Bei der Örtlichkeit Plana Scüra setzten die beiden Autofahrer jeweils zu einem Überholmanöver an, wobei die beiden Autos miteinander kollidierten.