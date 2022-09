Unglück auf Mallorca: Von Blitz erschlagen – Schweizer feierte Pensionierung, Deutscher war in den Flitterwochen

Polizisten am Ort des Unglücks: Hier wurden am 8. September 2022 zwei Touristen vom Blitz erschlagen.

Retter hatten Angst um ihr Leben

«Fünf Minuten, nachdem wir die Warnung ausgesprochen hatten, entdeckten wir in der Ferne eine Person, aus deren Körper Rauch aufstieg», sagt Rettungsschwimmer Federico Parisín zu «Diario de Mallorca». «Wir rannten so schnell wie wir konnten zu ihm, um zu helfen, aber als wir ankamen, fanden wir zwei leblose Körper, einer davon völlig verkohlt.» Die Helfer begannen an Ort und Stelle mit Wiederbelebungsmassnahmen des Deutschen, so Parisín weiter.