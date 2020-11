Der Käfer sei von den toten Fichten bereits ausgeflogen, so der Kanton St. Gallen.

Der Borkenkäfer vermehrt sich europaweit aufgrund von warmen Temperaturen und starken Stürmen übermässig. Um die Borkenkäferplage in den Griff zu bekommen, hat man sich im Kanton St. Gallen nun entschieden, die vom Buchdrucker (Art eines Borkenkäfers) befallenen Fichten nicht mehr zu fällen. Diese Massnahmen kommunizierte die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung. «Beim Fällen des Baums hat der Borkenkäfer den Baum schon längst verlassen», so Christof Gantner, Regionalförster und Verantwortlicher der Waldregion Toggenburg.