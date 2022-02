Am Montagabend schloss sich das internationale Transferfenster. Zeit, eine Bilanz zu ziehen zu den spektakulärsten Deals dieses Winters.

Wechsel-Wahnsinn im Welt-Fussball : Von Cabral bis Vlahovic – so heiss war der Transfer-Winter

1 / 6 War mit über 80 Millionen Franken Ablöse der teuerste Wintertransfer: Juves neuer Stürmer Dusan Vlahovic. imago images/Nicolo Campo Noch im alten Jahr eröffnete der FC Barcelona den Transfer-Wahnsinn der Top-Clubs und gab die Verpflichtung von Spanien-Star Ferran Torres für 57 Millionen Franken vorzeitig bekannt. imago images/Action Plus Luis Diaz spielte in der CL-Vorrunde noch mit Porto gegen Liverpool, nun trägt er selbst das Trikot der Reds. imago images/PA Images

Darum gehts Seit Montagabend ist in den Top-Ligen Europas das Transferfenster geschlossen.

Trotz Corona-Pandemie verstärkten sich in diesem Winter viele Clubs mit kostspieligen Neuverpflichtungen.

Gerade in England gingen viele Deals erst am Deadline-Day über die Bühne.

Auch in der Super League kam es zu so vielen grossen Transfers wie selten zuvor.

Was war das denn für ein verrückter Transfer-Winter? Obwohl auch die meisten Fussball-Clubs aus finanzieller Sicht mit der Corona-Situation zu kämpfen hatten und wegen Pandemie-bedingter Zuschauerausschlüsse auf Einnahmen verzichten mussten, gingen im abgelaufenen Transferfenster einige spektakuläre Deals über die Bühne.

Den Startschuss für den Wechsel-Wahnsinn setzte noch in der Altjahrswoche der FC Barcelona, als die Katalanen Ferran Torres als Neuzugang der blauroten Fangemeinde präsentierten. Stolze 57 Millionen soll Barça für den spanischen Nationalspieler an Manchester City überwiesen haben und das, obwohl den Club Schulden in schwindelerregender Höhe plagen. Kurz vor Transferschluss holte Barcelona zudem noch Adama Traoré (leihweise aus Wolverhampton) und Pierre-Emerik Aubameyang (Arsenal).

Nur Vlahovic war teurer als Torres

Die Ablöse für Torres übertrumpfte bis zur Schliessung des internationalen Transferfensters am vergangenen Montagabend nur noch ein Spieler: Serbiens Shootingstar Dusan Vlahovic verliess die AC Fiorentina für die Summe von knapp 85 Millionen Franken in Richtung Juventus Turin und wird damit neuer Team-Kollege von Nati-Star Denis Zakaria, dessen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum italienischen Rekordmeister am Deadline-Day finalisiert wurde.

Vlahovics Abgang aus Florenz löste auch in der Schweiz ein Transfer-Beben aus, da sich die Toskaner auf der Suche nach einem Ersatz für ihren abgewanderten Stürmer beim FC Basel bedienten und mit Arthur Cabral den besten Spieler der Super League verpflichteten.

Reges Transfertreiben in der Schweiz

In der Schweiz schliesst das Transferfenster zwar erst am 15. Februar, dennoch hatten die hiesigen Sportchefs bereits in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun. Der FCB musste neben Cabral auch die Abgänge von Edon Zhegrova (Lille) und Eray Cömert (Valencia) verzeichnen. Meister YB liess innert wenige Tagen gleich mehrere langjährige Stammkräfte wie Silvan Hefti (Genoa), Michel Aebischer (Bologna), Jean-Pierre Nsame (Leihe zu Venezia) sowie Christopher Martins (Spartak Moskau) ins Ausland ziehen.

Während bei beiden Meisteranwärtern in den kommenden zwei Wochen noch Neuverpflichtungen als Reaktion auf einige der Abgänge präsentiert werden dürften, scheinen andere Super-League-Clubs ihre Transferaktivitäten bereits mehrheitlich abgeschlossen zu haben. Leader FCZ holte einzig den estnischen Verteidiger Karol Mets, Stadtrivale GC sorgte derweil mit einigen speziellen Transferkonstrukten in Zusammenarbeit mit Partner-Club Wolverhampton für Aufsehen.

Mit Moritz Bauer (Servette), Loris Benito, Giovanni Sio und Gaetano Berardi (Sion) kehren zudem einige bekannte Gesichter zurück in die Schweiz. Besonders aktiv waren im Januar auch der FC Luzern und der FC St. Gallen. Während sich der Cupsieger mit mehreren Challenge-League-erprobten Kräften für den Abstiegskampf rüstete, landeten die Ostschweizer mit Julian von Moos (Arnheim/Basel), Jordi Quintilla (Basel), Alexandre Jankewitz (YB), Christopher Lungoyi (Juventus/Lugano) und Bastien Toma (Genk) gleich mehrere Transfercoups.

Späte Millionen-Deals in England

Ungleich mehr Geld als die Schweizer Clubs investierten auch in diesem Winter die Engländer. Auffallend ist dabei, wie viele Deals erst kurz vor Transferschluss abgewickelt wurden. Liverpool landete am Sonntag den drittteuersten Transfer des Winters und schnappte sich Portos Flügelspieler Luis Diaz für rund 47 Millionen Franken.

Das neureiche Newcastle verstärkte sich derweil erst am Deadline-Day mit Mittelfeldmann Bruno Guimarães aus Lyon für rund 44 Millionen und Verteidiger Dan Burn aus Brighton für 15 Millionen. Bei Liga-Konkurrent Tottenham liess Sportdirektor Fabio Paratici seine Kontakte zu Ex-Club Juventus spielen und verpflichtete Rodrigo Bentancur (20 Millionen) und Dejan Kulusevski (zehn Millionen Leihgebühr). Auch Everton holte noch zwei neue Stars. Donny van de Beek und Dele Alli laufen ab sofort für den Club von Neu-Trainer Frank Lampard auf.

