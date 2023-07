E-Bike war gestohlen: Basler wegen Hehlerei verurteilt

Rund zwei Monate später, am 29. Oktober, geriet der Beschuldigte am Riehenring in eine Kontrolle.

Das E-Velo soll am 27. August vom offiziellen Veloparkplatz des ESAF, des Eidgenössischen Schwing und Älplerfests in Pratteln gestohlen worden sein. Rund zwei Monate später flog alles auf. Am 29. Oktober geriet der Beschuldigte am Riehenring in Basel in eine Kontrolle. Dabei hatte er knapp ein Promille intus. Dabei kam nicht nur heraus, dass er nicht mehr fahrfähig war. Für den Beschuldigten wird es nun teuer.