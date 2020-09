Von den Alpen bis zu Palmen wandern

Beim Fernwanderweg Via Bregaglia, der einen in drei Tagen von alpinen Landschaften in die Altstadt von Chiavenna führt, erlebt man die Vielfalt einer Grenzregion: in Bezug auf Kulinarik, Lebensart und die Vegetation.

Tag 1 – von Maloja nach Vicosoprano

Via Bregaglia Der Wanderweg ist jeweils gut ausgeschildert. Auf Schweizer Seite etwas besser, als am dritten Tag auf der italienischen Seite. Martin Hoch Säumerweg Noch heute ist an gewissen Stellen (an den Steinböden) zu sehen, dass einen die Route entlang eines ehemaligen Säumerwegs führt. Martin Hoch Casaccia Das Bergeller Dorf Casaccia, im Hintergrund ist bereits der Stausee zu erkennen. Martin Hoch

Die Via Bregaglia ist auf zwei Routen begehbar: Auf dem Sentiero Storico, der durchs Tal und an historischen, kulturellen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt und auf der Via Panoramica, die oberhalb des Tals mit spektakulären Panoramen aufwartet – wir entschieden uns für die Panoramaroute.

Am ersten Tag verlassen wir Maloja und tauchen ins Bergell ein. Erst geht es durch Wälder abwärts, danach über Wiesen und durch Dörfer. Schliesslich taucht in der Ferne die Mauer des Albigna Stausees auf. Wer zeitig unterwegs ist, dem sei ein Abstecher mit der Gondel hoch zum Stausee empfohlen (Achtung: Gondel fährt über Mittag von 11.30 – 13.15 Uhr nicht). Ein Getränk oder etwas zu Essen gibt’s in der SAC-Hütte Capanna da l'Albigna, die von der Bergstation in 45 Minuten erreichbar ist.

ETAPPE 1: Maloja – Vicosoprano Strecke: 11,3 km Dauer: 3:20h Aufstieg: 55 Hm Abstieg: 798 Hm

Tag 2 – von Vicosoprano nach Soglio

Historische Dörfer Wir starten den Wandertag in Vicosoprano. Martin Hoch Panoramaweg Kurz nach Vicosoprano verlassen wir die Dörfer des Tals. Martin Hoch Nadelwälder Auf der zweiten Tagesetappe startet man durch Nadelwälder und wandert gegen Ende des Tages durch Laubwälder – die Natur verändert sich, man spürt den Süden. Martin Hoch

Das heutige Tagesziel gehört zu den schönsten Dörfern der Schweiz: Soglio. Und der Wandertag ist ebenso ein Genuss. Abseits des Trubels wandern wir hoch über dem Tal auf dem Panoramaweg – durch Wälder, aber auch immer wieder über Wiesen mit Aussicht aufs Tal und die umliegende Bergwelt. Eine Pause legen wir im Café Durbegia oberhalb von Vicosoprano ein, verspeisen ein Stück Kastanientorte und trinken dazu einen frisch gebrauten Kaffee. Soglio erreichen wir am späten Nachmittag und mit Kastanie, die hier heute noch angebaut wird, geht es nun in flüssiger Form weiter. Auf der Terrasse des Hotel Stüa Grande gönnen wir uns am Ende des Wandertags ein lokales Kastanienbier. Prost!

ETAPPE 2: Vicosoprano – Soglio Strecke: 9,1 km Dauer: 3:00h Aufstieg: 449 Hm Abstieg 486 Hm

Tag 3 – von Soglio nach Chiavenna

Blick in Richtung Italien Heute verlassen wir das Bergell und wandern in Richtung Chiavenna. Martin Hoch Kastanienwälder Zwischen Soglio und Castasegna gehen wir durch die Kastanienwälder des Bergells. Martin Hoch Kirche von Castasegna Vor Mittag erreichen wir den Grenzort Castasegna. Martin Hoch

Heute geht es über die Landesgrenze nach Italien. Die Vorfreude auf einen Abend voller Italianità ist gross. Nach Soglio wandern wir durch Kastanienwälder. Ein Tipp am Rande: Jeweils im Herbst findet im Bergell das Kastanienfestival statt. Wir lassen es uns nicht nehmen und genehmigen uns in Castasegna auf der kleinen Terrasse der Pasticceria Caffé Negozio Salis nochmals einen Kastanienkuchen. Einfach herrlich! Die Kalorien haben wir schliesslich längst abgewandert. In Italien geht es eher flach weiter in Richtung Chiavenna – wo wir uns abends eine Pizza in der Altstadt gönnen. Und dabei bedauern, dass die Fernwanderung hier ihr Ende nimmt.

ETAPPE 3: Soglio – Chiavena Strecke: 15,7 km Dauer: 5:15h Aufstieg: 475 Hm Abstieg: 1244 Hm

Weitere Informationen: Fernwanderweg Via Bregaglia