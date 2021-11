Carina Møller-Mikkelsens war Bodybuilderin – heute ist sie Plus-Size-Model

Um abzunehmen, besuchte sie zum ersten Mal ein Fitnessstudio. Dort fand sie rasch den Weg zum Gewichtheben. «Ich merkte, wie mein Körper sich dadurch nach kurzer Zeit veränderte und passte auch meine Ernährung entsprechend an. So startete mein Weg zur Bodybuilderin und späterhin Wettkampfathletin», schreibt sie.

Sie ging fünf bis sieben Mal pro Woche ins Training und wog jedes einzelne Gramm, das sie ass, ab. «An einigen Tagen wollte ich aus diesem Teufelskreis ausbrechen und endlich das essen, worauf ich längere Zeit schon Lust gehabt hatte: Schokolade, Eis, Nudelauflauf. Dies stopfte ich dann an einem Tag hemmungslos in mich herein – so viel, dass ich Bauchweh bekam oder mich sogar übergeben musste».

Weiblicher – und mit Periode

Carina lernte langsam, weniger streng mit sich zu sein, das Training zu reduzieren und auch mal Süsses zu essen, wenn sie darauf Lust hatte. Allmählich zeichneten sich Veränderungen ab. «Mein Körper wurde immer weiblicher und bekam seine Kurven zurück. Nicht nur körperlich veränderte sich einiges, sondern auch mental. Ich fing an, meinen Körper zu verstehen und zu akzeptieren. Wir arbeiteten ab jetzt Hand in Hand.» Auch ihre Periode kehrte zurück.

«Mein Körper ist wirklich toll so, wie er von der Natur vorgesehen ist, und das durfte ich jetzt endlich verstehen lernen! Ich möchte jedem anderen da draussen dies nur mit an die Hand geben: Versuche nicht, einem Schönheitsideal hinterher zu eifern, was du so gar nicht erfüllen kannst. Du kannst dein ganz eigenes Schönheitsideal sein!», schreibt Carina, die mittlerweile Workshops zum Thema Selbstliebe in ihrer deutschen Heimat leitet.