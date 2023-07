Tori Spelling: Hollywood-Star lebt in Motel

Am 8. Juli 2023 verliess Tori Spelling ihr Zimmer im Motel Travel Inn bei Los Angeles in Begleitung ihrer fünf Kinder.

Tori Spelling wohnt seit einigen Tagen in einem sehr einfachen Motel in Los Angeles.

Im Leben der 50-jährigen Tori Spelling, bekannt aus ihrer Rolle als Donna Martin in der TV-Serie «Beverly Hills, 90210», scheint sich vieles verändert zu haben: Nicht nur trennte sie sich von ihrem langjährigen Ehemann Dean McDermott, jetzt soll sie auch noch mit ihren fünf Kindern in einem ziemlich heruntergekommenen Motel in der Gegend von Los Angeles wohnen. Die frühere Hollywood-Schauspielerin wurde vor einigen Tagen gesichtet, wie sie mit ihren Kindern Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) und Beau (6) ihr Zimmer im Travel Inn in North Hills verliess.