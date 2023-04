Aesch BL: Von der Sekte blieben eine Tasche voller Drogen und Ärger mit der Justiz 

In einem Aescher Wohnhaus veranstaltete eine Ayahuasca-Sekte noch bis letzten Herbst Retreats, an denen halluzinogene Drogen konsumiert wurden. Die Mieter des Hauses wurden nun verurteilt.

1 / 3 Die Teilnehmenden der Retreats konsumierten exzessiv psychedelische Substanzen, wie eine Undercover-Recherche von SRF aufdeckte. SRF Investigativ Die Veranstaltungen hatte eine sektenähnliche Organisation in einem Aescher Wohnhaus organisiert. Dessen Mieter wurden nun von der Baselbieter Justiz belangt. SRF Investigativ Hinter den Retreats steckt die Organisation «Inner Mastery International», die vom Guru lberto José Varela geführt wird. Instagram

Darum gehts In Aesch veranstaltete eine sektenähnliche Organisation Retreats, an denen exzessive Ayahuasca und andere psychedelische Substanzen konsumiert wurden.

Die Mieter des Hauses, in denen die Retreats stattgefunden hatten, wurden nun wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt.

Die Justiz kam ihnen auf die Schliche, nachdem eine Undercover-Reportage die Veranstaltungen publik machte.

In der Baselbieter Gemeinde Aesch bot die sektenähnliche Organisation «Inner Mastery International» Retreats an, bei denen Ayahuasca und andere psychedelische Substanzen teilweise exzessiv konsumiert wurden. Dies machte SRF «Investigativ» vergangenen September publik, was auch die Baselbieter Justiz auf den Plan rief. Die Retreats hatten in einem unscheinbaren Wohnhaus stattgefunden. Die Mieter des Hauses, die der Organisation die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatten, wurden nun wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz per Strafbefehl von der Baselbieter Staatsanwaltschaft rechtskräftig verurteilt.

Das Paar hatte sich nach der Ausstrahlung des SRF-Beitrags offenbar mit den Veranstaltern der Retreats überworfen. Sie gaben gegenüber der Staatsanwaltschaft an, dass sie zuvor nicht gewusst hatten, dass dabei verbotenen Substanzen an die Teilnehmenden verabreicht wurden. Nach der Ausstrahlung am 20. September habe man «Inner Mastery International» mitgeteilt, dass man keine weiteren Veranstaltungen im Haus mehr dulde. Aus dem Strafbefehl wird indes nicht ersichtlich, in welcher Beziehung das Paar zu der Organisation «Inner Mastery International» stand.

Beschuldigte gaben sich ahnungslos

Trotzdem kam es am 28. September zu einem weiteren Retreat. Die Mieter riefen dann allerdings die Polizei, um die anwesenden Personen aus dem Haus weisen zu lassen. Beim Paar wurde dann aber eine Tasche sichergestellt, in der sich grössere Mengen diverser Substanzen befanden. Darunter 1120 Kapseln Ayahuasca mit dem illegalen Wirkstoff N,N-Dimethyltryptamin, 40 Kapseln Meskalin und Dutzende weitere Pillen.

Das Paar machte in Einvernahmen geltend, dass sie von den Drogen nichts gewusst hätten und diese ihnen auch nicht gehörten. «Nachdem wir sie rausgeworfen hatten, haben wir alles, was wir finden konnten, in die Tasche gelegt», gab die Frau zu Protokoll. Für die Staatsanwaltschaft war aber klar, dass spätestens nach der Ausstrahlung des SRF-Doks beiden klar hätte sein müssen, dass darunter auch illegale Substanzen waren. Insbesondere der Frau, weil sie Ärztin sei.

Das Verschulden bei beiden wurde allerdings als gering erachtet. Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 900 Franken sowie einer Busse von 300 Franken verurteilt. Mitsamt Gebühren beläuft sich die Rechnung für ihn auf 800 Franken. Seine Partnerin wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 2700 Franken und einer Busse von 700 Franken verurteilt.

Drogen-Schneeballsystem

Die Organisation, die die psychedelischen Retreats anbietet, soll sektenähnliche Strukturen haben. Über Kurse werden neue Mitglieder angeworben, die wiederum selbst Retreats anbieten und dauerhaft in Häusern der Organisation leben können. Damit verdiene die Organisation, deren Kopf der Guru Alberto José Varela ist, eine Menge Geld. Aussteiger berichteten gegenüber SRF von einem Drogen-Schneeballsystem.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, von einer Glaubensgemeinschaft unter Druck gesetzt? Hier findest du Hilfe: Infosekta, Fachste lle für Sektenfragen, Tel. 044 454 80 80 Relinfo, Evangelische Informationsstelle Kirchen – Sekten – Religionen, Tel. 078 840 24 06 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 1 43 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147